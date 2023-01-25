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Авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов - Генштаб

Киев • УНН

 • 784029 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

 

Авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов - Генштаб

Цитата

“Слава Украине! Начались триста тридцать шестые сутки российского широкомасштабного вторжения. В течение суток противник нанес 4 ракетных и 26 авиационных ударов. Также совершил более 100 обстрелов из РСЗО. Высокой является угроза российских авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. Враг, неся многочисленные потери, все же не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Запорожском и Херсонском — обороняется”, — говорится в сообщении.

Детали

Подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Новобахмутовка, Красногоровка, Марьинка и Чаривне на Донетчине.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам подверглись районы более 40 населенных пунктов. Среди них Хреновка и Карповичи Черниговской области; Глухов, Бояро-Лежачи, Атинское, Соляники и Павловка Сумской области, а также Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки и Двуречная на Харьковщине.

На Купянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Ольшана, Синьковка, Ивановка, Котляровка, Табаевка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении огневому поражению подверглись Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Невское, Терны и Ямполовка Луганской области.

На Бахмутском направлении под огневое воздействие врага попали более 30 населенных пунктов. В частности, Верхнекамянское, Спирное, Белогоровка, Краснополовка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Ступочки, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Северное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении от огня оккупантов пострадали Новобахмутовка, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Мар’инка, Новомихайловка и Михайловка на Донетчине.

На Новопавловском направлении обстреляны Новоукраинка, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Богоявленка, Великая Новоселка, Золотая Нива и Никольское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях от танкового и артиллерийского огня пострадали районы более 40 населенных пунктов. Среди них — Староукраинка, Железнодорожное, Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области, а также Золотая Балка, Михайловка, Новоберислав, Одрадокамянка, Ивановка, Велетенское Херсонской области и город Херсон, где захватчики обстреляли роддом, школу и поликлинику.

россия вербует заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы. В частности, в Краснодаре происходит активная вербовка таких лиц в состав частной военной компании “вагнер”. Большинство украинских заключенных не удовлетворены принудительным изменением положения и пренебрежительным отношением к ним российских заключенных. Наиболее активно призывают к участию в войне против Украины людей, отбывающих наказание за тяжкие уголовные преступления.

Из Каховки на Херсонщине оккупанты вывозят медицинское оборудование центральной городской больницы в город Геническ Херсонской области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В то же время наши защитники уничтожили СУ-25, 3 ударных российских вертолёта КА-52, 3 БПЛА типа “Орлан”, 1 — типа “Мерлин” и 1 БПлА типа “Ланцет”.

Артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления противника и 9 районов сосредоточения оккупантов.

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