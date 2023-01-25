Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 123 тысячи
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 123 080 человек, 3161 танка, 290 самолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.01.23 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 123 080 (+910) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 3161 (+9),
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- боевых бронированных машин ‒ 6307 (+23),
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- артиллерийских систем – 2154 (+6),
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- РСЗО – 450 (+2),
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- средств ПВО ‒ 220 (+0),
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- самолетов – 290 (+1),
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- вертолетов – 281 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1902 (+5),
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- крылатых ракет ‒ 749 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 18 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4967 (+23),
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- специальной техники – 194 (+0).
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Дополнение
Авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов.