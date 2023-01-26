Українські захисники знищили 24 дрона-камікадзе “Shahed-136/131”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва “Shahed-136/131”. Пуски ударних БпЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря, інформують Повітряні Сили ЗС України, передає УНН.
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За попередніми даними противник застосував 24 “шахеди”.
Усі 24 — знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України.
“Переважну кількість дронів-камікадзе знищено в центрі країни — у зоні відповідальності повітряного командування “Центр”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 123 080 осіб, 3161 танка, 290 літаків та сотень одиниць військової техніки.