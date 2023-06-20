Украинские защитники "отминусовали" еще один российский ударный вертолет Ка-52

Цитата

"Еще минус один "аллигатор". Около 23:00 19 июня на Донецком направлении подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожен ударный вертолет Ка-52!" Вместе – к победе!" - написал Олещук в Telegram.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 221 460 человек, 3997 танков, 306 вертолетов и сотен единиц военной техники.