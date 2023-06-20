Ще плюс 1010: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 221 460 осіб, 3997 танків, 306 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.23 орієнтовно становили:
-
- особового складу ‒ близько 221 460 (+1010) осіб ліквідовано,
-
- танків ‒ 3997 (+8),
-
- бойових броньованих машин ‒ 7750 (+15),
-
- артилерійських систем – 3888 (+23),
-
- РСЗВ – 614 (+4),
-
- засобів ППО ‒ 372 (+2),
-
- літаків – 314 (+0),
-
- гелікоптерів – 306 (+1),
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3393 (+10),
-
- крилатих ракет ‒ 1214 (+3),
-
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
-
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6645 (+32),
-
- спеціальної техніки ‒ 531 (+5).
-
Доповнення
Протягом минулої доби ракетні війська та артилерія ЗСУ уразили 3 пункти управління армії рф, декілька складів та вогневих позицій.