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Ще плюс 1010: Генштаб оновив дані про знищених окупантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 221 460 осіб, 3997 танків, 306 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Ще плюс 1010: Генштаб оновив дані про знищених окупантів

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 221 460 (+1010) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3997 (+8),
  • бойових броньованих машин ‒ 7750 (+15),
  • артилерійських систем – 3888 (+23),
  • РСЗВ – 614 (+4),
  • засобів ППО ‒ 372 (+2),
  • літаків – 314 (+0),
  • гелікоптерів – 306 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3393 (+10),
  • крилатих ракет ‒ 1214 (+3),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6645 (+32),
  • спеціальної техніки ‒ 531 (+5).

Доповнення

Протягом минулої доби ракетні війська та артилерія ЗСУ уразили 3 пункти управління армії рф, декілька складів та вогневих позицій.

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