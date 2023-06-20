Генштаб ЗСУ: ракетні війська та артилерія уразили 3 пункти управління армії рф
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Протягом минулої доби ракетні війська та артилерія ЗСУ уразили 3 пункти управління армії рф, декілька складів та вогневих позицій, повідомляє Генштаб, пише УНН.
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“Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 10 районів зосередження особового складу та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 15 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливих об’єкти окупантів”.
Також зазначається, що авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника.
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