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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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«Шахеди» та ракети С-300 – у Генштабі ЗСУ розповіли чим вночі росіяни атакували Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Сьогоднішня нічна атака на Україну здійснювалася “шахедами” та ракетами С-300. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

«Шахеди» та ракети С-300 – у Генштабі ЗСУ розповіли чим вночі росіяни атакували Україну

Деталі

Ракетна атака здійснювалася по Запоріжжю. Майже всі іранські безпілотники були збиті силами ППО.

Цитата

“Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Попередньо, 28 „шахедів“ з 30 запущених ворогом — знищено. Також, по Запоріжжю та його околицях окупантами було застосовано 7 ракет С-300 — інформація наразі уточнюється”.

Нагадаємо

У КМВА повідомили, що вночі біля Києва було знищено майже два десятка ворожих цілей.

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