«Шахеди» та ракети С-300 – у Генштабі ЗСУ розповіли чим вночі росіяни атакували Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Сьогоднішня нічна атака на Україну здійснювалася “шахедами” та ракетами С-300. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
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Ракетна атака здійснювалася по Запоріжжю. Майже всі іранські безпілотники були збиті силами ППО.
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“Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Попередньо, 28 „шахедів“ з 30 запущених ворогом — знищено. Також, по Запоріжжю та його околицях окупантами було застосовано 7 ракет С-300 — інформація наразі уточнюється”.
Нагадаємо
У КМВА повідомили, що вночі біля Києва було знищено майже два десятка ворожих цілей.