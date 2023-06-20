Вночі біля Києва було знищено майже два десятка ворожих цілей – У КМВА повідомили подробиці атаки на столицю
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У ніч з 19 на 20 червня навколо Києва силами ППО було знищено майже два десятка ворожих цілей. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, пише УНН.
За його словами, атака здійснювалася іранськими безпілотниками.
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“Чергова масована повітряна атака на столицю. Цього разу ворог застосував БпЛА, за попередньою інформацією — баражуючі боєприпаси „Shahed“. Це лише друга атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і перша за останні 18 днів.
За звичною для масованих нападів БпЛА тактикою, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години. Силами і засобам нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено майже два десятка ворожих цілей”, — зазначив голова КМВА.
Додав, що інформації щодо потерпілих чи руйнування на разі не надходило.
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