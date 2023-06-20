У Львові є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У результаті ранкового удару по Львівській області, в обласному центрі, за попередньою інформацією, зафіксований “приліт” в об‘єкт критичної інфраструктури. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.
Жертв і постраждалих немає.
Цитата
“Відбій повітряної тривоги у Львівській області. Попередньо: у Львові є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби”.
Нагадаємо
Сьогодні, 20 червня, вранці у Львівській області пролунали вибухи.