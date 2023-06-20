У Львові є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури – ОВА

Жертв і постраждалих немає.

Цитата

“Відбій повітряної тривоги у Львівській області. Попередньо: у Львові є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби”.

Нагадаємо

Сьогодні, 20 червня, вранці у Львівській області пролунали вибухи.