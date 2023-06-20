У Львові лунають вибухи – мер міста Садовий
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У Львові та області лунають вибухи. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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“Ви ж самі все добре чуєте. У Львові та області — вибухи. Залишайтеся в укритті або хоча б в коридорі”, — йдеться у дописі мера.
Раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про загрозу застосування ворожих ударних безпілотників та попросив зберігати інформаційну тишу.
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