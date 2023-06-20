Во Львове раздаются взрывы - мэр города Садовый

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“Вы же сами все хорошо слышите. В Львове и области — взрывы. Оставайтесь в укрытии или хотя бы в коридоре”, — говорится в сообщении мэра.

Ранее председатель Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил об угрозе применения вражеских ударных беспилотников и попросил сохранять информационную тишину.

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