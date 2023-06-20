Во Львове раздаются взрывы - мэр города Садовый
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Во Львове и области раздаются взрывы. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Telegram-канале, пишет УНН.
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“Вы же сами все хорошо слышите. В Львове и области — взрывы. Оставайтесь в укрытии или хотя бы в коридоре”, — говорится в сообщении мэра.
Ранее председатель Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил об угрозе применения вражеских ударных беспилотников и попросил сохранять информационную тишину.
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