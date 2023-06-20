Нічний удар по Запорізькій області – в ОВА повідомили подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Цієї ночі був нанесений удар по Запорізькій області. Масована ворожа атака прийшлася на обласний центр та його передмістя, повідомив голова ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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“Мішенями рашистів стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку”.
За словами голови ОВА, на щастя, обійшлося без жертв, “над ліквідацією наслідків ворожих ударів”.
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