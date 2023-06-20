У Києві та Київській області працює ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У Київській області та у столиці України працюють сили ППО. Про це повідомляє УНН з посиланням на військові адміністрації.
Зокрема, у Київській обласній військовій адміністрації зазначають, що є загроза застосування безпілотників.
“Жителі Київщини! В області небезпека застосування ворожих БпЛА. Сили протиповітряної оборони вже працюють. Ні в якому разі не знімайте роботу наших захисників та не викладайте в мережу”, — йдеться у повідомленні КОВА.
Про роботу ППО повідомляє також і Київська міська військова адміністрація.