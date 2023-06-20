В Киеве и Киевской области работает ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Киевской области и в столице Украины работают силы ПВО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на военные администрации.
В частности, в Киевской областной военной администрации отмечают, что есть угроза применения беспилотников.
«Жители Киевщины! В области опасность применения вражеских БпЛА. Силы противовоздушной обороны уже работают. Ни в коем случае не снимайте работу наших защитников и не выкладывайте в сеть», - говорится в сообщении КОВА.
О работе ПВО сообщает также и Киевская городская военная администрация.