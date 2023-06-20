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Ночной удар по Запорожской области - в ОВА сообщили подробности

Киев • УНН

 • 1868419 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Этой ночью был нанесен удар по Запорожской области. Массированная вражеская атака пришлась на областной центр и его пригород, сообщил глава ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Ночной удар по Запорожской области - в ОВА сообщили подробности

Цитата

“Мишенями рашистов стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярного места отдыха”.

По словам главы ОВА, к счастью, обошлось без жертв, “над ликвидацией последствий вражеских ударов”.

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