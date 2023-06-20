Ночной удар по Запорожской области - в ОВА сообщили подробности

Цитата

“Мишенями рашистов стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярного места отдыха”.

По словам главы ОВА, к счастью, обошлось без жертв, “над ликвидацией последствий вражеских ударов”.

Напомним

В Киеве и Киевской области работает ПВО