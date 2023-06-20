Во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В результате утреннего удара по Львовской области, в областном центре, по предварительной информации, зафиксирован “прилет” в объект критической инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого.
Жертв и пострадавших нет.
Цитата
“Отбой воздушной тревоги во Львовской области. Предварительно: во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали. Был пожар. На месте работают все службы”.
Напомним
Сегодня, 20 июня, утром во Львовской области прогремели взрывы.