Ночью возле Киева было уничтожено почти два десятка вражеских целей - В КГВА сообщили подробности атаки на столицу

По его словам, атака осуществлялась иранскими беспилотниками.

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“Очередная массированная воздушная атака на столицу. На этот раз враг применил БпЛА, по предварительной информации — барражирующие боеприпасы „Shahed“. Это лишь вторая атака иранскими дронами по Киеву с начала месяца и первая за последние 18 дней. По привычной для массированных нападений БПЛА тактике, дроны заходили на столицу волнами, курсами с разных направлений. Воздушная тревога продолжалась более трех часов. Силами и средствам нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено почти два десятка вражеских целей”, — отметил председатель КГВА.

Добавил, что информации о пострадавших или разрушениях на случай не поступало.

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