Ночью возле Киева было уничтожено почти два десятка вражеских целей - В КГВА сообщили подробности атаки на столицу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В ночь с 19 на 20 июня вокруг Киева силами ПВО было уничтожено почти два десятка вражеских целей. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, пишет УНН.
По его словам, атака осуществлялась иранскими беспилотниками.
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“Очередная массированная воздушная атака на столицу. На этот раз враг применил БпЛА, по предварительной информации — барражирующие боеприпасы „Shahed“. Это лишь вторая атака иранскими дронами по Киеву с начала месяца и первая за последние 18 дней. По привычной для массированных нападений БПЛА тактике, дроны заходили на столицу волнами, курсами с разных направлений. Воздушная тревога продолжалась более трех часов. Силами и средствам нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено почти два десятка вражеских целей”, — отметил председатель КГВА.
Добавил, что информации о пострадавших или разрушениях на случай не поступало.
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