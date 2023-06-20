"Шахеды" и ракеты С-300 - в Генштабе ВСУ рассказали чем ночью россияне атаковали Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Сегодняшняя ночная атака на Украину осуществлялась “шахедами” и ракетами С-300. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Ракетная атака осуществлялась по Запорожью. Почти все иранские беспилотники были сбиты силами ПВО.
Цитата
“Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Предварительно, 28 „шахедов“ из 30 запущенных врагом — уничтожено. Также, по Запорожью и его окрестностям оккупантами было применено 7 ракет С-300 — информация сейчас уточняется”.
Напомним
В КМВА сообщили, что ночью возле Киева было уничтожено почти два десятка вражеских целей.