"Шахеды" и ракеты С-300 - в Генштабе ВСУ рассказали чем ночью россияне атаковали Украину

Детали

Ракетная атака осуществлялась по Запорожью. Почти все иранские беспилотники были сбиты силами ПВО.

Цитата

“Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Предварительно, 28 „шахедов“ из 30 запущенных врагом — уничтожено. Также, по Запорожью и его окрестностям оккупантами было применено 7 ракет С-300 — информация сейчас уточняется”.

Напомним

В КМВА сообщили, что ночью возле Киева было уничтожено почти два десятка вражеских целей.