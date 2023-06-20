Генштаб ВСУ: ракетные войска и артиллерия поразили 3 пункта управления армии рф

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“Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 10 районов сосредоточения личного состава и военной техники, 2 склада боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 15 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 3 средства противовоздушной обороны и еще 2 важных об’объекта оккупантов”.

Также отмечается, что авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

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