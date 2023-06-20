Еще плюс 1010: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.06.23 ориентировочно составляли:



личного состава - около 221 460 (+1010) человек ликвидировано,



танков - 3997 (+8),



боевых бронированных машин - 7750 (+15),



артиллерийских систем – 3888 (+23),



РСЗВ – 614 (+4),



средств ПВО - 372 (+2),



самолетов – 314 (+0),



вертолетов – 306 (+1),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 3393 (+10),



крылатых ракет - 1214 (+3),



кораблей/катеров - 18 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн – 6645 (+32),



специальной техники - 531 (+5).



Дополнение

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили 3 пункта управления армии рф, несколько складов и огневых позиций.