Еще плюс 1010: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 221 460 человек, 3997 танков, 306 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.06.23 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 221 460 (+1010) человек ликвидировано,
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- танков - 3997 (+8),
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- боевых бронированных машин - 7750 (+15),
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- артиллерийских систем – 3888 (+23),
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- РСЗВ – 614 (+4),
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- средств ПВО - 372 (+2),
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- самолетов – 314 (+0),
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- вертолетов – 306 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3393 (+10),
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- крылатых ракет - 1214 (+3),
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- кораблей/катеров - 18 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6645 (+32),
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- специальной техники - 531 (+5).
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Дополнение
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили 3 пункта управления армии рф, несколько складов и огневых позиций.