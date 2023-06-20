Українські захисники "відмінусували" ще один російський ударний вертоліт Ка-52
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Українські захисники 19 червня знищили російський ударний вертоліт Ка-52, повідомив у вівторок командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, пише УНН.
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"Ще мінус один "алігатор". Близько 23:00 19 червня на Донецькому напрямку підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено ударний вертоліт Ка-52! Разом – до перемоги!" - написав Олещук у Telegram.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 221 460 осіб, 3997 танків, 306 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.