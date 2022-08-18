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Украинские защитники отбросили оккупантов в трех направлениях - сводка Генштаба

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Украинские Вооруженные Силы отбросили российских оккупантов на Краматорском, Бахмутском и Новопавловском направлениях. Враг понес потери, а затем был вынужден отойти. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сводку Генштаба.

Украинские защитники отбросили оккупантов в трех направлениях - сводка Генштаба

Детали

В частности, на Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Северска, Серебрянки, Раздолевки, Григорьевки, Спорного, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки, Федоровки, Берестового, Веселого и Кривой Луки. Кроме того, враг нанес авиаудар недалеко от Спорного.

Оккупанты предприняли безуспешную попытку наступления в направлении Николаевка – Выемка. Понесли потери и отступили.

На Бахмутском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии разных типов районы населенных пунктов Бахмут, Соледар, Зайцево, Яковлевка, Кодема, Белогоровка, Вершина и Железное. Задействовал авиацию для ударов по районам Соледара, Бахмута, Яковлевки, Зайцевого, Покровского, Веселой Долины и Белогоровки.

Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться из районов Владимировки, Покровского, Клинового, Семигорья и Гольмовского в направлении города Бахмут. Успеха не имел, отошел.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Павловки, Владимировки, Великой Новоселки, Угледара, Времовки, Новомихайловки, Пречистовки и Золотой Нивы. Также оккупанты нанесли авиаудар неподалеку от Угледара.

Наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение на направлении Тарамчук – Водяное. Получил жесткий отпор и отступил.

Также на Авдеевском направлении враг предпринял неудачные попытки улучшения тактического положения на направлениях Верхнеторецкое – Каменка, Новоселовка Вторая – Авдеевка, Пески – Первомайское и Лозовое – Первомайское.

В то же время противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, содержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности пострадавших подразделений, а также недопущении возможного контрнаступления.

На Харьковском направлении противник пытается удержать занятые позиции, провести мероприятия по восстановлению боеспособности понесших потери подразделений, пополнить запасы логистического обеспечения войск. Пополнил группировку батальонной тактической группой и развернул дополнительные комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Славянском направлении враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Грушувахи, Великой Камышевахи, Краснополья, Дибровного, Вернополья, Бражевки, Червоного, Адамовки, Мазановки, Норцовки, Долины и Богородичного.

На Запорожском направлении не прекращались обстрелы из всех имеющихся средств огневого поражения по линии столкновения. Противник задействовал авиацию возле Щербаков, Зализничного и Новоандреевки.

В Южнобужском направлении подразделения противника продолжают сосредоточивать усилия на удержании занятых позиций и недопущении создания Силами обороны благоприятных условий для проведения контрнаступательных действий.

Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 44,3 тыс человек, 1889 танков, 234 самолетов, 197 вертолетов и сотен единиц военной техники.

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