Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 44,3 тис. окупантів та ще один ворожий літак

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.08 орієнтовно становили:



особового складу - близько 44 300 (+200) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1889 (+3),



бойових броньованих машин ‒ 4179 (+17),



артилерійських систем – 1010 (+17),



РСЗВ - 265 (+2),



засобів ППО - 136 (+0),



літаків – 234 (+1),



гелікоптерів – 197 (+1),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 793 (+1),



крилатих ракет - 190 (+0),



кораблів/катерів - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 3061 (+7),



спеціальної техніки - 93 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Генштаб інформує, що російські загарбники вели наступ у напрямку Миколаївка – Виїмка, успіху не мали, відійшли.