Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 44,3 тис. окупантів та ще один ворожий літак
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 44,3 тис. осіб, 1889 танків, 234 літаків, 197 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.08 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 44 300 (+200) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1889 (+3),
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- бойових броньованих машин ‒ 4179 (+17),
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- артилерійських систем – 1010 (+17),
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- РСЗВ - 265 (+2),
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- засобів ППО - 136 (+0),
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- літаків – 234 (+1),
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- гелікоптерів – 197 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 793 (+1),
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- крилатих ракет - 190 (+0),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 3061 (+7),
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- спеціальної техніки - 93 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Генштаб інформує, що російські загарбники вели наступ у напрямку Миколаївка – Виїмка, успіху не мали, відійшли.