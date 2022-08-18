Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 44,3 тыс. оккупантов и еще один вражеский самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 44,3 тыс. человек, 1889 танков, 234 самолетов, 197 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.08 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 44 300 (+200) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1889 (+3),
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- боевых бронированных машин ‒ 4179 (+17),
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- артиллерийских систем – 1010 (+17),
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- РСЗО - 265 (+2),
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- средств ПВО - 136 (+0),
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- самолетов – 234 (+1),
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- вертолетов – 197 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 793 (+1),
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- крылатых ракет - 190 (+0),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 3061 (+7),
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- специальной техники - 93 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Генштаб информирует, что русские захватчики вели наступление в направлении Николаевки – Выемки, успеха не имели, отошли.