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Генштаб: враг вел наступление в направлении Николаевка – Выемка

Киев • УНН

 • 130372 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Российские захватчики вели наступление в направлении Николаевка – Выемка, успеха не имели, отошли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Генштаб: враг вел наступление в направлении Николаевка – Выемка

Детали

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, удержании временно захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.

Продолжаются авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил республики беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики беларусь.

На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил российской федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны.

Враг совершил обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Волковка, Яструбино и Поповка Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания занятых ранее рубежей и недопущения наступления сил обороны Украины.

На Харьковском направлении враг произвел огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Карасовка, Петровка, Базалиевка, Ртищевка, Дуванка, Ивановка, Мосьпаново, Лесное, Большие Проходы, Питомник, Гусаровка и Чепиль.

Совершил дистанционное минирование местности неподалеку от Леб’яжого.

На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы Большой Камышевахи, Вернополья, Адамовки и Долгенького.

На Краматорском направлении враг обстреливал из танков и реактивных систем залпового огня районы Славянского, Краматорского, Спорного, Донецкого, Ивано-Дарьевки, Северского, Звановки и Райгородка. Нанес авиационный удар возле Веселого.

Вел наступление в направлении Николаевка – Выемка, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы у Бахмута, Соледара, Раздолевки, Кодемы и Майорска.

Оккупанты вели наступление в направлениях Владимировка – Соледарь, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Клиновое – Бахмут, Семигорье – Зайцево, Семигорье – Кодема и Гольмовский – Зайцево. Ни на одном из направлений наступления захватчики не достигли никаких положительных результатов и с потерями отошли.

На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вблизи Авдеевки, Маринки, Александрополя, Песков, Первомайского и Опытного.

Вел наступление на направлении Лозовое – Первомайское, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник ведет оборону занятых районов. Обстреливал районы населенных пунктов Новоселка, Новомихайловка, Богоявленка, Степногорск, Шевченко, Бурлацкое, Железнодорожное, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенка, Полтавка.

Вел воздушную разведку БпЛА возле Полтавки, Гуляйполя, Малиновки, Зеленого Роща, Щербаков и Новояковловки.

Пытался вести штурмовые действия в направлении Егоровка – Шевченко, успеха не имел, отошел.

На Южнобугском направлении войска противника основные усилия сосредотачивают на содержании занятых районов и сковывании действий Сил обороны Украины.

Обстрелы зафиксированы неподалеку от населенных пунктов Николаев, Степная Долина, Луч, Посад-Покровское, Галициново, Александровка, Мирное, Широкое, Апрельское, Киселевка, Кобзарцы, Первомайское, Кавказ, Мураховка, Андреевка, Осокоровка, Ивановка и Трудолюб.

Противник нанес авиаудары у Белой Криницы, Благодатного, а также Балки Хуторской.

Вел воздушную разведку БпЛА в районах населенных пунктов Белогорка, Лозовое, Первомайское, Александровка, Трудолюбовка, Осокоровка и Ивановка.

По имеющейся информации, в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

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