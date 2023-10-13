Украинские военные уничтожили истребитель Су-25 - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Силы обороны уничтожили российский истребитель Су-25 и БпЛА оперативно-тактического уровня “Орлан-10”, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
По данным Генштаба, в течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и мосту противника.
"... нашими защитниками были уничтожены российский истребитель Су-25 и БпЛА оперативно-тактического уровня “Орлан-10”, - говорится в сообщении.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 285 920 человек, 4931 танка и сотен единиц другой военной техники.