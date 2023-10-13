Ще плюс 1030 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 285 920 осіб, 4931 танки та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько285 920 (+1030) осіб,
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- танків ‒ 4931 (+26) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 9313 (+49) од,
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- артилерійських систем – 6807 (+44) од,
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- РСЗВ – 811 (+0) од,
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- засоби ППО ‒ 546 (+1) од,
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- літаків – 316 (+0) од,
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- гелікоптерів – 316 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5264 (+17),
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- крилаті ракети ‒ 1531 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
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- підводні човни - 1 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 9203 (+33) од,
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- спеціальна техніка ‒ 967 (+1).
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