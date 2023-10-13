Еще плюс 1030 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 285 920 человек, 4931 танка и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.10.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 285 920 (+1030) человек,
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- танков - 4931 (+26) ед,
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- боевых бронированных машин - 9313 (+49) ед,
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- артиллерийских систем – 6807 (+44) ед,
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- РСЗО – 811 (+0) ед,
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- средства ПВО - 546 (+1) ед,
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- самолетов – 316 (+0) ед,
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- вертолетов – 316 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5264 (+17),
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- крылатые ракеты - 1531 (+0),
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- корабли /катера - 20 (+0) ед,
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- подводные лодки - 1 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 9203 (+33) ед,
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- специальная техника - 967 (+1).
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