На фронті відбулося 64 бойові зіткнення – Генштаб

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Підрозділами ракетних військ України уражено район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та пункт управління противника.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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