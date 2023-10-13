На фронті відбулося 64 бойові зіткнення – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 - по пунктах управління та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Про це передає Генштабу арнковому зведенення, передає УНН.
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Підрозділами ракетних військ України уражено район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та пункт управління противника.
Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
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