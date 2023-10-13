На фронте произошло 64 боевых столкновения - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 удара - по пунктам управления и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Об этом передает Генштаба арнковая сводка, передает УНН.
Детали
Подразделениями ракетных войск Украины поражен район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и пункт управления противника.
Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
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