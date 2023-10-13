Українські військові знищили винищувач Су-25 - Генштаб

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За даними Генштабу, протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та мосту противника.

"... нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 285 920 осіб, 4931 танки та сотень одиниць іншої військової техніки.