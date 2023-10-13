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Українські військові знищили винищувач Су-25 - Генштаб

Українські військові знищили винищувач Су-25 - Генштаб

Київ • УНН

 • 608285 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Сили оборони знищили російський винищувач Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Деталі

За даними Генштабу, протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та мосту противника. 

"... нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 285 920 осіб, 4931 танки та сотень одиниць іншої військової техніки.

Українські Національні Новини

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