Украинские военные уничтожили технику оккупантов в лесах Черниговской области

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"Сегодня где-то в лесах Черниговской области "потерялись" не менее 2 "Тигра", танк и "КамАЗ" орков. Часть колонны в панике начала разбегаться, но далеко не добегут", — говорится в сообщении.

Напомним

23 марта в Черниговской области силы сопротивления с местными патриотами уничтожили российский военный автомобиль-внедорожник "Тигр".