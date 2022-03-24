Украинские военные уничтожили технику оккупантов в лесах Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В лесах Черниговской области военные Вооруженных сил Украины уничтожили технику российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Север".
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"Сегодня где-то в лесах Черниговской области "потерялись" не менее 2 "Тигра", танк и "КамАЗ" орков. Часть колонны в панике начала разбегаться, но далеко не добегут", — говорится в сообщении.
Напомним
23 марта в Черниговской области силы сопротивления с местными патриотами уничтожили российский военный автомобиль-внедорожник "Тигр".