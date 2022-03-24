Українські військові знищили техніку окупантів у лісах Чернігівщини

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"Сьогодні десь в лісах Чернігівщини "загубилися" не менше ніж 2 "Тигри", танк та "КамАЗ" орків. Частина колони в паніці почала розбігатися, але далеко не добіжать", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

23 березня на Чернігівщині сили спротиву із місцевими патріотами знищили російський військовий автомобіль-позашляховик "Тигр".