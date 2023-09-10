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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские военные заняли часть Опытного

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Успешная операция проведенная украинскими военными вблизи Авдеевки позволила им занять часть Опытного. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, передает УНН

Цитата

"Два дня назад, когда российские военные штурмовали позиции на севере города (Авдеевка – ред.), украинские военные провели блестящую операцию и заняли часть Опытного. Они там смогли закрепиться. Сейчас идут бои в самом населенном пункте", — рассказал Барабаш.

Добавим

Как сообщалось 10 сентября в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, в зоне ответственности ОСУВ “Таврия” на Авдеевском, Мар’и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу: сдерживают врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю.

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