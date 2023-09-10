Українські військові зайняли частину Опитного
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Успішна операція проведена українськими військовими поблизу Авдіївки дозволила їм зайняти частину Опитного. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, передає УНН.
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"Два дні тому, коли російські військові штурмували позиції на півночі міста (Авдіївка – ред.), українські військові провели блискучу операцію та зайняли частину Опитного. Вони там змогли закріпитись. Зараз тривають бої в самому населеному пункті", — розповів Барабаш.
Додамо
Як повідомлялося 10 вересня у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, в зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу: стримують ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю.