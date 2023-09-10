Українські військові зайняли частину Опитного

Цитата

"Два дні тому, коли російські військові штурмували позиції на півночі міста (Авдіївка – ред.), українські військові провели блискучу операцію та зайняли частину Опитного. Вони там змогли закріпитись. Зараз тривають бої в самому населеному пункті", — розповів Барабаш.

Додамо

Як повідомлялося 10 вересня у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, в зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу: стримують ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю.