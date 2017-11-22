Украинские военные примут участие в параде в Бухаресте

"Более 300 иностранных военных из Болгарии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Канады, Франции, Германии, Греции, Италии, Республики Молдова, Польши, Португалии, Словакии, США, Турции и Украины", - говорится в анонсе мероприятия.

Всего в военном параде примут участие около 3,5 тысячи военных.

Отметим, 1 декабря в Румынии отмечается День объединения Румынии (Ziua naţională, Ziua unirii - ред.). В этот день в 1918 году состоялось объединение Румынии и Трансильвании и отмечается, как день независимости современного государства.

Напомним, в военном параде ко Дню Независимости Украины на главной площади столицы приняли участие руководители оборонных ведомств и военнослужащие 10 стран.