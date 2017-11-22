Українські військові візьмуть участь у параді в Бухаресті

"Більше 300 іноземних військових з Болгарії, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Канади, Франції, Німеччини, Греції, Італії, Республіки Молдова, Польщі, Португалії, Словаччини, США, Туреччини та України", - йдеться в анонсі заходу.

Всього у військовому параді візьмуть участь близько 3,5 тисячі військових.

Відзначимо, 1 грудня в Румунії відзначається День об'єднання Румунії (Ziua naţională, Ziua unirii - ред.). У цей день в 1918 році відбулося об'єднання Румунії та Трансільванії, що відзначається як день незалежності сучасної держави.

Нагадаємо, у військовому параді до Дня Незалежності України на головній площі столиці взяли участь керівники оборонних відомств та військовослужбовці 10 країн.