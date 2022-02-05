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15 марта, 19:03 • 105834 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141184 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122099 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115713 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104130 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101132 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91639 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Украинские военные в "Десне" начали освоение британских противотанковых комплексов NLAW

Украинские военные в "Десне" начали освоение британских противотанковых комплексов NLAW

Киев • УНН

 • 21562 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Украинские военнослужащие начали интенсивную подготовку с применением ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые Вооруженным Силам Украины передала Великобритания. Об сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ, передает УНН.

Детали

Военнослужащие 169-го Учебного центра “Десна” начали интенсивную подготовку по применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW.

В настоящее время проходит ознакомление с тактико-техническими характеристиками и отработка тактики действий в боевых условиях.

Добавим

28 января во Львовской области первая группа украинских военнослужащих провела завершающие учебные стрельбы из противотанковых ракетных комплексов NLAW.

В частности, в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Львовская область) состоялся завершающий этап по подготовке первой группы украинских военных.

Великобритания предоставила Украине тысячи противотанковых ракет, чтобы повысить ее оборонительные возможности из-за угрозы вторжения России.

Украинские Национальные Новости

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