Украинские военные в "Десне" начали освоение британских противотанковых комплексов NLAW
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Украинские военнослужащие начали интенсивную подготовку с применением ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые Вооруженным Силам Украины передала Великобритания. Об сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ, передает УНН.
Детали
Военнослужащие 169-го Учебного центра “Десна” начали интенсивную подготовку по применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW.
В настоящее время проходит ознакомление с тактико-техническими характеристиками и отработка тактики действий в боевых условиях.
Добавим
28 января во Львовской области первая группа украинских военнослужащих провела завершающие учебные стрельбы из противотанковых ракетных комплексов NLAW.
В частности, в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Львовская область) состоялся завершающий этап по подготовке первой группы украинских военных.
Великобритания предоставила Украине тысячи противотанковых ракет, чтобы повысить ее оборонительные возможности из-за угрозы вторжения России.