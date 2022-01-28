Військові ЗСУ випробували протитанкові комплекси NLAW
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Сьогодні у Львівській області перша група українських військовослужбовців провела завершальні навчальні стрільби з протитанкових ракетних комплексів NLAW. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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28 січня в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Львівська область) відбувся завершальний етап підготовки першої групи українських військових.
"Вони будуть інструкторами з підготовки операторів протитанкових ракетних комплексів NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon)", - повідомили в Генштабі ЗСУ.
Навчання завершилося реальними стрільбами з ПТРК NLAW.
"Вогонь по мішенях вели з різних дистанцій через вікна будинку, з окопу, з бойової машини. Всі цілі були вражені", — ідеться у повідомленні.
Під час навчання британські інструктори знайомили українських військових з характеристиками ПТРК і особливостями їх застосування.
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