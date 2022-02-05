Українські військові у "Десні" розпочали освоєння британських протитанкових комплексів NLAW
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Українські військовослужбовці розпочали інтенсивну підготовку із застосування ручних протитанкових ракетних комплексів NLAW, які Збройним Силам України передала Велика Британія. Про повідомляє прес служба Сухопутних військ ЗСУ, передає УНН.
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Військовослужбовці 169-го Навчального центру “Десна” розпочали інтенсивну підготовку по застосуванню ручних протитанкових ракетних комплексів NLAW.
У даний час проходить ознайомлення з тактико-технічними характеристиками та відпрацювання тактики дій у бойових умовах.
Додамо
28 січня у Львівській області перша група українських військовослужбовців провела завершальні навчальні стрільби з протитанкових ракетних комплексів NLAW.
Зокрема, у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Львівська область) відбувся завершальний етап підготовки першої групи українських військових.
Велика Британія надала Україні тисячі протитанкових ракет, щоб підвищити її оборонні можливості через загрозу вторгнення Росії.