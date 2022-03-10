Украинские военные полностью уничтожили подразделение российских войск в направлении Броваров - Залужный
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Вооруженные Силы Украины полностью уничтожили подразделение российских войск в направлении Броваров. Украинские защитники будут “кошмарить” противника, давить его же техникой и оружием, не давая покоя ни днем, ни ночью. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает УНН.
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“Вчерашний бой на направлении Бровары завершился полным разгромом подразделения российских войск.
Наши силы обороны надежно защищают столицу. Мы будем “кошмарить” противника, давить его же техникой и оружием, не дадим покоя ни днем, ни ночью", - написал Залужный.
Дополнение
В Броварском районе в Киевской области ликвидировано командира полка оккупанта полковника Захарова.