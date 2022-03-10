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19:03 • 64900 просмотра

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Украинские военные полностью уничтожили подразделение российских войск в направлении Броваров - Залужный

Украинские военные полностью уничтожили подразделение российских войск в направлении Броваров - Залужный

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Вооруженные Силы Украины полностью уничтожили подразделение российских войск в направлении Броваров. Украинские защитники будут “кошмарить” противника, давить его же техникой и оружием, не давая покоя ни днем, ни ночью. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает УНН.

Цитата

“Вчерашний бой на направлении Бровары завершился полным разгромом подразделения российских войск.

Наши силы обороны надежно защищают столицу. Мы будем “кошмарить” противника, давить его же техникой и оружием, не дадим покоя ни днем, ни ночью", - написал Залужный.

Дополнение

В Броварском районе в Киевской области ликвидировано командира полка оккупанта полковника Захарова.

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