Українські військові повністю знищили підрозділ російських військ у напрямку Броварів - Залужний

Цитата

“Вчорашній бій на напрямку Бровари завершився повним розгромом підрозділу російських військ.

Наші сили оборони надійно захищають столицю. Ми будемо “кошмарити” противника, давити його ж технікою і зброєю, не дамо спокою ні вдень, ні вночі", - написав Залужний.

Доповнення

Броварському районі на Київщині ліквідовано командира полку окупанта полковника Захарова.