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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 3411 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Українські військові повністю знищили підрозділ російських військ у напрямку Броварів - Залужний

Українські військові повністю знищили підрозділ російських військ у напрямку Броварів - Залужний

Київ • УНН

 • 163405 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Збройні сили України повністю знищили підрозділ російських військ у напрямку Броварів. Українські захисники будуть “кошмарити” противника, давити його ж технікою і зброєю, не даючи спокою ні вдень, ні вночі. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає УНН.

Цитата

“Вчорашній бій на напрямку Бровари завершився повним розгромом підрозділу російських військ.

Наші сили оборони надійно захищають столицю. Ми будемо “кошмарити” противника, давити його ж технікою і зброєю, не дамо спокою ні вдень, ні вночі", - написав Залужний.

Доповнення

Броварському районі на Київщині ліквідовано командира полку окупанта полковника Захарова.

Українські Національні Новини

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