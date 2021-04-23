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Украинские военные потренировались в противовоздушной обороне возле Крыма

Украинские военные потренировались в противовоздушной обороне возле Крыма

Киев  •  УНН

 • 15912 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. На одном из полигонов боевой подготовки Херсонской области сейчас продолжаются учения подразделений противовоздушной обороны, которые несут боевую службу на границе со временно оккупированной территории АР Крым. Тренировки проходят во исполнение приказа командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, передает УНН.

Так, по словам командующего, боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов и расчеты зенитных установок во время тактико-специальных учений стараются избегать шаблонности и действовать непредсказуемо для условного противника.
Вместе с тем, все мероприятия боевой подготовки отрабатываются в условиях максимально приближенных к боевым.

Цитата:

"Для военнослужащих во время тренировок всегда пригодиться опыт, приобретенный в ходе участия в антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей, поэтому каждый раз основное внимание уделяется инженерному оборудованию огневых позиции, их охране и обороне, а также быстрой смене позиций", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Детали

По его словам, на этот раз подразделения совершили марш в определенный район, развертывание комплексов, поиск и условное уничтожение воздушных целей.

Мероприятие имело цель усовершенствовать подготовку экипажей и расчетов, а также мастерство владения тактическими приемами ведения противовоздушного боя.

"Проведенные обучения и умелые действия военнослужащих показали, что воздушное пространство юга находится под надежным контролем объединенных сил Вооруженных Сил Украины", - подчеркнул Наев.

Справка

В четверг, 22 апреля на полигоне "Опук" на территории временно оккупированной РФ АР Крым начался основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которые проводились в рамках внезапной проверки боеготовности.

Стоит отметить также, что накануне министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить "проверочные мероприятия" в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты.

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