В окупованому Криму розпочалися навчання ЗС Росії

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Сьогодні на полігоні “Опук” на території окупованої РФ АР Крим пройде основний етап навчань військ Південного військового округу і Повітряно-десантних військ, які проводилися в рамках раптової перевірки боєготовності, передає УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони РФ.

Деталі

“У практичних діях військ (сил) на полігоні „Опук“ візьмуть участь підрозділи загальновійськового об’єднання, об’єднання ВПС і ППО, бойові кораблі та судна, військові частини берегових військ Чорноморського флоту, частина сил Каспійської флотилії Південного військового округу, а також підрозділи аеромобільних військ”, — йдеться в повідомленні.

У Міноборони РФ також додали, що: “Напередодні війська (сили), які залучаються до міжвидових навчань, перекинуті в райони зосередження. Угруповання кораблів Чорноморського флоту, частина сил Каспійської флотилії Південного військового округу вийшли в район проведення навчання. З’єднання Повітряно-десантних військ здійснили навантаження техніки і особового складу на літаки військово-транспортної авіації і відбули в призначений район. Зроблено навантаження підрозділів морської піхоти на великі десантні кораблі і десантні катери. Сили і засоби берегових військ, протиповітряної оборони і ракетних протикорабельних комплексів розгорнуті в призначених районах”.

Довідка

Полігон “Опук” знаходиться на відстані 60 кілометрів від м. Феодосія і 40 кілометрів від м. Керч на території окупованого півострова. Має розміри: по фронту — 30 кілометрів, в глибину — 15 кілометрів.

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