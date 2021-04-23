Росія почала перекидання військ від кордону з Україною у "місця їхньої постійної дислокації"

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“Відповідно до вказівки міністра оборони РФ генерала армії С. Шойгу 23 квітня війська (сили) Південного військового округу і Повітряно-десантних військ, задіяні в заходах раптової перевірки, приступили до повернення в пункти постійної дислокації”, — сказали в міністерстві.

Деталі

Як розповіли у військовому відомстві, в даний час військові підрозділи і з’єднання здійснюють марші на залізничні станції, аеродроми, здійснюють навантаження на десантні кораблі, залізничні платформи і літаки військово-транспортної авіації.

Зокрема, сполуки РХБЗ Південного військового округу, які брали участь в навчаннях на кримському полігоні Опук, здійснили марш на залізничну станцію в окупованій РФ Феодосії, бригада управління загальновійськового об’єднання Південного військового округу завантажила техніку і озброєння на залізничній станції в Керчі.

“На узбережжі полігону Опук здійснене завантаження в великі десантні кораблі підрозділів морської піхоти, техніки і озброєння Каспійської флотилії і Чорноморського флоту”, — повідомили у військовому відомстві. Там розповіли, що з’єднання Повітряно-десантних військ, задіяні у міжвидових навчаннях в окупованій АР Крим, також приступили до перекидання в пункти постійної дислокації.

Контекст

Напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу прийняв рішення завершити “перевірочні заходи” в Південному і Західному військових округах, оскільки всі поставлені цілі досягнуті.

“Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв’язку з цим мною прийнято рішення завершити перевірочні заходи в Південному та Західному військових округах”, — сказав Шойгу в четвер у окупованому українському Криму на нараді про підсумки дій військ ЮВО і ПДВ в ході раптових перевірок.

Міністр поставив завдання “Генеральному штабу, командувачем військами військових округів і повітряно-десантних військ спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ в пункти постійної дислокації, провести детальний аналіз і підвести підсумки раптової перевірки військ”.

Нарощування військ РФ біля кордонів України

У вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною, що створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

У Міноборони РФ пояснювали пересування військ навчаннями і підкреслювали, що воно нікому не загрожує. При цьому, за оцінками США, концентрація військ на кордоні стала максимальною з 2014 року.

Раніше представник Кремля неодноразово говорив, що російська армія “пересувається по території країни для забезпечення надійної безпеки РФ”. Він також звертав увагу на те, що вздовж рубежів Росії йде нібито “підвищена активність збройних сил інших країн”.