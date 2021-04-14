В окупованому Криму триває інтенсивне переміщення російської військової техніки

Деталі

Так, за інформацією очевидців, вранці в середу на сході Криму по трасі проїхала велика колона військової техніки в супроводі дорожньої військової інспекції. У складі колони були бойові машини з системами залпового вогню, вантажівки з особовим складом і інша військова техніка.

Також в цей день, за словами очевидців, ще одна колона військової техніки рухалася по трасі “Таврида” вглиб півострова. У складі колони помічено велику кількість паливозаправників, вантажівок для перевезення особового складу і колісних БМП (бойова машина піхоти).

Контекст

У вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною, що створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.