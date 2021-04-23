Українські військові потренувались у протиповітряній обороні біля Криму

Так, за словами командувача, бойові обслуги зенітно-ракетних комплексів та розрахунки зенітних установок під час тактико-спеціальних навчань намагаються уникати шаблонності та діяти непередбачувано для умовного противника.

Разом із тим, усі заходи бойової підготовки відпрацьовуються в умовах максимально наближених до бойових.

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"Для військовослужбовців під час тренувань завжди в нагоді досвід, набутий в ході участі в Антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей, тому щоразу основна увага приділяється інженерному обладнанню вогневих позиції, їх охороні та обороні, а також швидкій зміні позицій", - зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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З його слів, цього разу підрозділи здійснили марш у визначений район, розгортання комплексів, пошук і умовне знищення повітряних цілей.

Захід мав на меті вдосконалити вишкіл екіпажів і розрахунків, а також майстерність володіння тактичними прийомами ведення протиповітряного бою.

"Проведенні навчання та вмілі дії військовослужбовців засвідчили те, що повітряний простір півдня знаходиться під надійним контролем об'єднаних сил Збройних Сил України", - наголосив Наєв.

Довідково

У четвер, 22 квітня на полігоні “Опук” на території тимчасово окупованої РФ АР Крим розпочався основний етап навчань військ Південного військового округу і Повітряно-десантних військ, які проводилися в рамках раптової перевірки боєготовності.



Варто зазначити також, що напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу прийняв рішення завершити “перевірочні заходи” в Південному і Західному військових округах, оскільки всі поставлені цілі досягнуті.



