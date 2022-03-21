Украинские военные показали, как уничтожили российскую БМП со "Стугны"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Бойцы 128-й бригады уничтожили российскую боевую машину пехоты (БМП) с помощью украинского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Стугна". Об этом в Facebook сообщила 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада - Закарпатский легион, информирует УНН.
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"Военные 128 отдельной горно-штурмовой бригады эффективно используют не только зарубежные, но и отечественные противотанковые комплексы.
Предоставляем видео уничтожения российской боевой машины пехоты с противотанкового ракетного комплекса украинского производства "Стугна-П". В результате огневого поражения БМП уничтожена", — говорится в сообщении.
Детали
ПТРК "Стугна-П" разработало киевское конструкторское бюро "Луч". Калибр ракеты 130 мм, максимальная дальность огня - 5000 м. Комплекс является полуавтоматическим с лазерной системой наведения. Оператор может управлять "Стугной" на расстоянии из укрытия.
После уничтожения БМП бойцы покинули огневую позиции.
Напомним
В Луганской области украинские военные уничтожили склад с боекомплектом российских оккупантов.