Украинские военные показали, как уничтожили российскую БМП со "Стугны"

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"Военные 128 отдельной горно-штурмовой бригады эффективно используют не только зарубежные, но и отечественные противотанковые комплексы.

Предоставляем видео уничтожения российской боевой машины пехоты с противотанкового ракетного комплекса украинского производства "Стугна-П". В результате огневого поражения БМП уничтожена", — говорится в сообщении.

Детали

ПТРК "Стугна-П" разработало киевское конструкторское бюро "Луч". Калибр ракеты 130 мм, максимальная дальность огня - 5000 м. Комплекс является полуавтоматическим с лазерной системой наведения. Оператор может управлять "Стугной" на расстоянии из укрытия.

После уничтожения БМП бойцы покинули огневую позиции.

Напомним

В Луганской области украинские военные уничтожили склад с боекомплектом российских оккупантов.