На Луганщині українські військові знищили склад з боєкомплектом окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Луганській області українські військові знищили склад з боєкомплектом російських окупантів. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує УНН.
Деталі
"Військові з 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила знищили склад рашистів та ліквідували частину техніки", — ідеться у повідомленні.
На відео видно момент точного влучання у російський склад з боєкомплектом та паливно-мастильними матеріалами.
Крім того, українські захисники знищили один ворожий танк та паливозаправний автомобіль.
"Бонусом є щирі та радісні емоції наших армійців у другій половині відео, тому що тут як у пісні, а "з пісні слів не викинеш", – написали у Міноборони.
Нагадаємо
Піротехніки Білої Церкви знищили на спеціальному підривному майданчику авіаційну ракету Р-27.