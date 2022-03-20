В Луганской области украинские военные уничтожили склад с боекомплектом оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Луганской области украинские военные уничтожили склад с боекомплектом российских оккупантов. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, информирует УНН.
Детали
"Военные из 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила уничтожили склад рашистов и ликвидировали часть техники", — говорится в сообщении.
На видео виден момент точного попадания в российский склад с боекомплектом и горюче-смазочными материалами.
Кроме того, украинские защитники уничтожили один вражеский танк и топливозаправочный автомобиль.
"Бонусом являются искренние и радостные эмоции наших армейцев во второй половине видео, потому что здесь как в песне, а "из песни слов не выкинешь", - написали в Минобороны.
Напомним
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